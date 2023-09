Am Mittwochabend, 20. September, verletzte sich ein 59-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Welsleben. Der Mann wurde von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und stürzte dabei zu Boden.

Schönebeck (vs) - Nach Angaben von Polizei und Zeugen betrat am Mittwochabend ein 59 Jahre alter Mann die Fahrbahn der Lindenstraße in Welsleben. Er war zuvor auf der Fahrerseite aus seinem Auto ausgestiegen. Dann streifte ihn ein vorbeifahrender Wagen, in dem eine 19-jährige Fahrerin saß.

Durch die Berührung mit dem vorbeifahrenden Fahrzeug stürzte der Mann. Er schlug dabei mit dem Kopf auf und erlitt eine schwere Kopfwunde. Er kam ins Krankenhaus.

Der 49 Jahre alte Beifahrer des Verletzten fuhr das Fahrzeug nach dem Unfall an den Fahrbahnrand. Dort wartete er auf das Eintreffen der Polizei. Da diese beim Beifahrer allerdings einen starken Atemalkoholgeruch feststellen konnte, musste er einen Promilletester machen.

Der freiwillige Test erbrachte einen vorläufigen Wert von 1,22 Promille. Außerdem war er laut Polizeiangaben nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nun wird ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Beifahrer eingeleitet - auch wenn er das Fahrzeug nur von der Straße fahren wollte.