Schönebeck (Elbe). – In den frühen Morgenstunden des Mittwoch ist es zu einem schweren Raubüberfall einer Tankstelle in der Magdeburger Straße in Schönebeck gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sollen zwei bislang unbekannte Täter gegen 2.29 Uhr den Verkehrsraum der Tankstelle betreten und die Angestellten mit einer Waffe bedroht haben.

Demnach habe einer der Männer eine pistolenähnliche Waffe auf einen Mitarbeiter gerichtet und ihn aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Dieser Aufforderung sei der Angestellte gefolgt. Anschließend soll der zweite Täter die Kasse geleert und das Bargeld in eine Tasche gesteckt haben. Außerdem habe er Tabakwaren aus einem Regal und aus den Mitarbeiterräumen genommen.

Überfall auf Tankstelle in Schönebeck: Polizei sucht bislang unbekannten Zeugen

Während der Tat soll ein unbekannter Zeuge den Verkaufsraum betreten haben. Die Täter seien beim Verlassen der Tankstelle unmittelbar an ihm vorbeigelaufen und anschließend mit dem Diebesgut – einem Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich sowie einer bislang nicht näher bezifferten Menge an Tabakwaren – in einem Fahrzeug geflüchtet. Die Fluchtrichtung ist derzeit nicht bekannt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

männlich

circa 1,80m groß

sportliche Figur

bekleidet mit einer schwarzen Sturmhaube, einer schwarzen Jacke, einer grauen Hose, schwarzen Schuhen und gelb-roten Handschuhen

führte einen pistolenähnlichen Gegenstand mit sich

Täter 2:

männlich

circa 1,75m groß

korpulente Figur

bekleidet mit einer schwarzen Sturmhaube, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose, mit schwarzen Schuhen sowie schwarzen Handschuhen

trug eine schwarze Umhängetasche sowie eine Sporttasche mit weißem Aufdruck bei sich

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, insbesondere die bislang unbekannte Person, die den Verkaufsraum während der Tat betreten habe. Auch Hinweise zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen rund um die Tankstelle in der Zeit zwischen 02.29 Uhr und 02.34 Uhr könnten für die Ermittlungen entscheidend sein.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0391/5461010 oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.