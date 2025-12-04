weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Schönebeck
    4. >

  4. Unfall durch Sekundenschlaf im Salzlandkreis: Lkw kommt auf A14 von Straße ab

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: „Ab diesem Moment war alles anders“ - Mutter des Kindes (†9) und weitere Geschädigte sagen aus
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: „Ab diesem Moment war alles anders“ - Mutter des Kindes (†9) und weitere Geschädigte sagen aus

Unfall im Salzlandkreis Sekundenschlaf! Lkw-Fahrer rauscht von A14 direkt in Straßengraben

Wegen Sekundenschlaf ist ein Lkw-Fahrer mit seinem 40-Tonner auf der A14 bei Welsleben von der Straße abgekommen.

Von DUR Aktualisiert: 04.12.2025, 10:59
Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem 40-Tonner auf der A14 von der Straße abgekommen.
Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem 40-Tonner auf der A14 von der Straße abgekommen. (Foto: Polizei)

Welsleben. – Ein Sattelzug ist am Donnerstagmorgen auf der A14 nahe Welsleben (Salzlandkreis) verunglückt, teilt die Polizei mit.

Demnach war der mit Tiefkühlwaren beladene 40-Tonner gegen 4.50 Uhr aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw sei neben der Straße in der Böschung zum Stehen gekommen.

Der 63-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, so die Polizei weiter. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.