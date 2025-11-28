Während der Bergung des am Donnerstag verunglückten Schweinelasters auf der A14 bei Schönebeck ist es am Freitagmorgen zu einem weiteren Unfall gekommen. Inzwischen ist die Strecke wieder vollständig befahrbar.

Am Donnerstag hatte es auf der A14 einen Unfall eines Schweinelasters gegeben. Fahrer und Beifahrer wurden dabei verletzt.

Schönebeck (Elbe). - Auf der A14 hat es am Freitagmorgen bei stundenlangen Bergungsarbeiten eines umgekippten Schweinelasters einen weiteren Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Stauende und sorgte für weitere Verzögerungen. Fahrzeuge mussten an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Inzwischen ist die Strecke wieder vollständig befahrbar.

Laut den Angaben hat am Freitagmorgen ein Autofahrer das Stauende zu spät erkannt und trotz eines Ausweichversuchs einen Zusammenstoß seines Wagens mit einem Lkw nicht mehr verhindern können. Durch die Kollision sei das Auto nach links gegen die Mittelleitplanke geschleudert worden und habe dabei einen weiteren Lastwagen touchiert, so die Polizei. Der Mann sei leicht verletzt worden.

Bereits am Donnerstag war auf derselben Strecke ein Lkw mit Schweinehälften in den Graben gerutscht, weil der Fahrer laut Polizei am Steuer eingeschlafen war. Er und sein Beifahrer wurden dabei leicht verletzt.