Vater schläft auf der A14 ein! Sohn bei Schönebeck verletzt

Schönebeck. – Am Dienstagmittag ist ein 17-Jähriger bei einem Unfall auf der A14 in Höhe von Schönebeck leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach war ein 40-Jähriger mit seinem 17-jährigen Sohn auf der A14 in Richtung Magdeburg unterwegs. Gegen 13 Uhr sei der Fahrer kurz eingeschlafen. Das Auto sei rechts von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet.

Der Fahrer blieb unverletzt, der 17-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Bei dem 40-Jährigen reagierte ein Drogentest positiv.