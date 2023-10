Der Fall ist mysteriös: Ein Auto verunglückt in einer Verkehrsinsel in Calbe. Beide betrunkenen Insassen flüchten. Doch nun stellt sich die Frage: Wer hat eigentlich das Auto gefahren?

Auto kracht auf Verkehrsinsel in Calbe: Zwei Flüchtige, aber keiner am Steuer

Wer ist das Auto gefahren, das in Calbe in eine Verkehrsinsel gekracht ist? Die betrunkenen und zunächst geflüchteten Insassen schweigen dazu. Symbolbild:

Calbe (vs) - Zu einem Unfall an einer Verkehrsinsel ist es am Freitagmorgen in der Calber Hospitalstraße gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor, die einen mysteriösen Fall schildert.

Demnach habe zunächst eine Zeugin bemerkt, dass das Unfallauto nach Überfahren der Verkehrsinsel nicht mehr fahrbereit war. Beim Eintreffen der Beamten waren die beiden betrunkenen 25 und 27 Jahre alten Insassen allerdings getürmt, sollen aber während des Gespräches mit der Zeugin zurückgekehrt sein.

Unfall unter Alkohol und Drogen in Calbe - aber offenbar ist keiner am Steuer gewesen

Bislang habe nicht geklärt werden können, welcher der Männer gefahren ist, da sich beide zu den Umständen der Fahrt ausschweigen, wie es von Seiten der Polizei heißt. Offenbar kein Wunder, wie sich zeigte: Beide Beteiligten hatten Drogen genommen und besaßen keinen Führerschein.

Die Männer wurden im Krankenhaus versorgt und befinden sich auf freiem Fuß. Die Polizei ermittelt weiter in dem Fall.