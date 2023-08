Schönebeck (vs) - Glück im Unglück hatte ein 65 Jahre alter Fahrer am Dienstagnachmittag bei einem Autounfall in der Straße Am Solgraben in Schönebeck. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war der Mann zunächst in Richtung Leipziger Straße unterwegs, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam, ein Verkehrszeichen mitriss, gegen eine Straßenlaterne prallte und auf dem Gehweg zwischen einer Grundstückswand und einem Baum zum Stehen kam. Der Betonpfeiler der Beleuchtung sei anschließend auf das Fahrzeug gestürzt. Wie durch ein Wunder sei der Fahrer dabei nur leicht verletzt worden.

Die Feuerwehr sei mit zwei Fahrzeugen und elf Kameraden am Unfallort. Das Ordnungsamt der Stadt soll ebenfalls zum Einsatz gekommen sein.