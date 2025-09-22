Mit 2,42 Promille war ein Autofahrer in Schönebeck unterwegs. Er krachte mit seinem Pkw in eine Bahnanlage.

Ein stark betrunkener Autofahrer ist in Schönebeck in eine Bahnanlage gefahren.

Schönebeck. – Am Bahnübergang in der Eggersdorfer Straße in Richtung der B246a in Schönebeck ist es am Sonntagabend zu einem Unfall gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach krachte dort ein Pkw in die Bahnanlage. Der 31-jährige Fahrer und die beiden Insassen blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme hätten die Beamten bei dem Fahrer jedoch Alkoholgeruch wahrgenommen.

Unfall in Schönebeck: Fahrer mit 2,42 Promille unterwegs

Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,42 Promille an. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt, so die Polizei weiter.

Zum Vergleich: Ab 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntauglich. Bei einem Wert über 3,5 Promille besteht Lebensgefahr. Ab einem Blutalkoholwert von 4 Promille drohen dem Betroffenen Atemstillstand, Koma und Tod.

Es entstand hoher Sachschaden an der Bahnanlage und an der Schranke, der nicht näher beziffert wurde.