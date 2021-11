Unfall bei Gnadau: Person leicht verletzt

Gnadau (vs) - Am Montagmorgen, 29. November, wurde um 6.32 Uhr ein 23-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1279 bei Gnadau zum Glück nur leicht verletzt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war er aus Gnadau kommend in Richtung B246a unterwegs, als plötzlich ein Fuchs die Fahrbahn querte. Der Mann versuchte zu bremsen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich.

Er konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde anschließend durch die Rettungskräfte medizinisch erstversorgt. Aufgrund einer näher zu untersuchenden Handverletzung wurde er anschließend ins Klinikum Schönebeck gebracht.

Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. An der Unfallstelle kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen, die Freigabe erfolgte um 7.45 Uhr.