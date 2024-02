Eine Kuh ist laut Polizei in Schönebeck nach einem Unfall verendet. Auch der Beifahrer des Autos musste nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schönebeck/DUR. - Am Montagabend sind laut Polizei mehrere Kühe auf der Barbyer Straße in Schönebeck freilaufend unterwegs gewesen.

In Richtung Pömmelte kam es in der Folge zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer auf der Fahrbahn befindlichen Kuh. Hierbei wurde der 55-jährige Beifahrer des Autofahrers am Arm verletzt und musste in ein Klinikum gebracht werden.

Die Kuh verendete noch an der Unfallstelle. Gegen den Besitzer der Kühe werde nun ermittelt, so die Polizei.