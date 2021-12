Unfall in Schönebeck: Zwei Leichtverletzte in der Wilhelm-Hellge-Straße

Erneut hat es in der Wilhelm-Hellge-Straße in Schönebeck gekracht.

Schönebeck (vs) - Am Donnerstagabend, 9. Dezember, gegen 17.45 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wilhelm-Hellge-Straße / Am Stadtfeld in Schönebeck zwei Fahrzeugführer leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge hatten Grün und befanden sich im Gegenverkehr, so die Polizei in eine Pressemitteilung. Der Linksabbieger hatte allerdings den entgegenkommenden vorfahrtberechtigten Fahrzeugführer nicht oder zu spät wahrgenommen und so kam es zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 54-Jährige und der 70-Jähriger Fahrzeugführer wurden ins Klinikum Schönebeck gebracht du dort nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, beide mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es kam zu entsprechenden Beeinträchtigungen des Verkehrs in diesem Bereich.