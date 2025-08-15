Ein 34-Jähriger verletzte sich bei einem Unfall in Calbe schwer. Der Mann geriet am Donnerstag auf seinem Motorrad in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Auto.

Das Motorrad eines 34-Jährigen musste nach einem Unfall in Calbe abgeschleppt werden.

Calbe. - Am Donnerstagnachmittag ist ein 34-Jähriger bei einem Motorradunfall in Calbe schwer verletzt worden, so die Polizei.

Der Motorradfahrer sei in der Brückenstraße in Calbe mit seinem Fahrzeug von der Fahrspur abgekommen und seitlich mit einem Auto im Gegenverkehr kollidiert. Bei dem Sturz verletzte sich der 34-Jährige nach Angaben der Polizei schwer.

Die Fahrerin im Auto sei unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge seien durch einen Abschleppdienst geborgen worden. An der Unfallstelle kam es am Donnerstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei meldet.