Schlimmer Unfall in Schönebeck: Zwei Autos sind am Samstagabend zusammengeprallt. Mehrere Menschen wurden schwer verletzt – darunter ein Kind.

Nicht angeschnallt! Vier Schwerverletzte bei Unfall in Schönebeck – darunter ein Kind

Schönebeck (Elbe). – Am Samstagabend ist es in Schönebeck an der Kreuzung Johannes-R.-Becher-Straße/Am Stadtfeld zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei mehrere Menschen schwer verletzt.

Demnach habe ein 31-jähriger Autofahrer die Johannes-R.-Becher-Straße befahren und beabsichtigt, die Straße Am Stadtfeld aus Richtung Volksschwimmhalle zu queren.

Dabei habe er einem 27-Jährigen Pkw-Fahrer die Vorfahrt genommen, der die Straße Am Stadtfeld aus Richtung Stadionstraße befahren habe. Im Kreuzungsbereich seien beide Fahrzeuge zusammengestoßen.

Durch den Aufprall seien der 31-jährige Fahrer sowie zwei Insassen seines Fahrzeugs, darunter ein Kind, schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei seien die Insassen nicht angeschnallt gewesen.

Der 27-jährige Fahrer des zweiten Wagens sei unverletzt geblieben, dessen Beifahrer habe jedoch ebenfalls schwere Verletzungen erlitten.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 27-Jährige betrunken war. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,55 Promille ergeben. Zudem gab der Mann laut Polizei zu, am Tag zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Sein Führerschein wurde sichergestellt.