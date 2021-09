Verkehrsunfall in Schönebeck: Eine verletzte Person

Am 22. September ereignete sich in Schönebeck ein Verkehrsunfall, wobei eine Person verletzt wurde.

Schönebeck (vs) - Mittwochabend, 22. September, ereignete sich in Schönebeck ein Verkehrsunfall, in dessen Folge eine Person leicht verletzt wurde.

Die 55-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Dr. Martin-Luther-Straße und wollte an der Einmündung zur Straße "Am Stadtfeld" nach rechts abbiegen. Dabei übersah sie eine Radfahrerin, die ihrerseits die Straße "Am Stadtfeld" in Richtung Stadionstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die 44-jährige Radfahrerin stürzte und sich an der Hand verletzte.

Eine ärztliche Behandlung vor Ort lehnte sie ab, sie wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.