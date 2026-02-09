Nach Streit in Calbe Opfer kann verletzt fliehen! 44-jährige Frau versucht, andere Frau zu töten

Nach einer Auseinandersetzung hat eine 44-Jährige in Calbe (Saale) am Samstag versucht, eine 41-Jährige umzubringen. Diese konnte verletzt aus der Wohnung der 44-Jährigen fliehen und einen Passanten um Hilfe bitten. Das ist zu der Tat bisher bekannt.