Nach Streit in Calbe Opfer kann verletzt fliehen! 44-jährige Frau versucht, andere Frau zu töten
Nach einer Auseinandersetzung hat eine 44-Jährige in Calbe (Saale) am Samstag versucht, eine 41-Jährige umzubringen. Diese konnte verletzt aus der Wohnung der 44-Jährigen fliehen und einen Passanten um Hilfe bitten. Das ist zu der Tat bisher bekannt.
Aktualisiert: 09.02.2026, 15:59
Calbe (Saale)/DUR. – Am Samstag ist es gegen 13 Uhr in Calbe (Saale) zu einem versuchten Tötungsdelikt an einer 41-jährigen Frau gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 44-Jährige versucht, die Frau zu töten.