Nach einer Auseinandersetzung hat eine 44-Jährige in Calbe (Saale) am Samstag versucht eine 41-Jährige umzubringen. Diese konnte verletzt aus der Wohnung der 44-Jährigen fliehen und einen Passanten um Hilfe bitten. Die Polizei nahm die mutmaßliche Täterin fest.

Am Samstag ist es in Calbe (Saale) zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen.

Calbe (Saale). - Am Samstag ist es gegen 13 Uhr in Calbe (Saale) zu einem versuchten Tötungsdelikt an einer 41-jährigen Frau gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 44-Jährige versucht, die Frau zu töten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei habe sich der Vorfall in der Wohnung der 44-Jährigen ereignet. Dort sei die 41-Jährige angegriffen worden und habe mehrere Verletzungen erlitten.

Der 41-Jährigen sei es in der Folge gelungen, aus dem Haus zu fliehen und einen Zeugen auf der Straße um Hilfe zu bitten. Dieser alarmierte die Rettungsleitstelle.

Die angerückte Polizei habe die 44-Jährige noch am Tatort angetroffen und vorläufig festgenommen. Die verletzte Frau sei zu diesem Zeitpunkt bereits mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. In welchem Verhältnis die beiden Frauen zueinander stehen, gab die Polizei zunächst nicht an.

Die Beschuldigte sei noch am Sonntag dem Amtsgericht Aschersleben vorgeführt worden. Dort sei Haftbefehl erlassen worden. Anschließend wurde die Frau in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Die 41-Jährige habe das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen können.