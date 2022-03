Vier Einbrüche in Schönebeck in nur wenigen Stunden entdeckt

In Schönebeck wurden am Morgen des 7. März gleich vier Einbrüche entdeckt.

Schönebeck (vs) - Am Montagmorgen wurde der Einbruch in eine Firma in der Wilhelm-Dümling-Straße in Schönebeck festgestellt. Unbekannte Täter hatten die Eingangstür aufgebrochen und anschließend die Firmenräume durchsucht. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurde die Firmenkasse und die Trinkgeldklasse entwendet, heißt es in einer Pressemitteilung. Das genaue Schadensausmaß ist noch unbekannt. Der mögliche Tatzeitraum konnte lediglich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen eingegrenzt werden.

Die zweite Tat wurde ebenfalls am Montagmorgen gemeldet: Dabei handelt es sich um einen Einbruch in ein Hotel im Bereich der Magdeburger Straße. Die bisher unbekannten Täter hatten sich durch eines der Fenster in Richtung Kurpark Zugang zum Objekt verschafft und den Tatort auch auf diesem Weg wieder verlassen. Welche Gegenstände entwendet worden wird derzeit durch die Geschäftsführung geprüft.

Ein Fährtenhund kam zum Einsatz und führt die Beamten zu einem Mehrfamilienhaus in der Garbsener Straße. Das Material der Videoüberwachung wurde sichergestellt und befindet sich in der Auswertung. Ein weiterer Einbruch wurde in das Hotel in der Luisenstraße gemeldet, ein Schadensausmaß und Hinweise zu eventuellem Diebesgut liegen noch nicht vor.

Etwas später am Montagmorgen wurde dann noch der Einbruch in das Hotel am Stremsgraben bei der Polizei gemeldet. Auch hier war über die Nacht die Rezeption nicht besetzt. Das Eindringen gelang über einen Nebeneingang. Im vorliegenden Fall wurden elektrische Heizkörper erbeutet.

Ob außer der zeitlichen und räumlichen Nähe zu den anderen beiden Hotels noch weitere Zusammenhänge gibt, ist nun Bestand teil der weiteren Ermittlungen