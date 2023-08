Zwei verfeindete Imbissbetreiber haben ein Parkplatzproblem in Calbe (Saale) genutzt, um ihre Messer zu ziehen, Reifen zu zerschneiden und sich zu verletzten. Vorausgegangen war ein langwieriger Streit zwischen den Männern.

Verfeindete Imbissbetreiber ziehen Messer in Calbe: Mann schwer verletzt im Krankenhaus

Wegen Streit um Parkplatz: Zwei verfeindete Imbissbetreiber sind mit Messern in Calbe aufeinander losgegangen. Symbolbild:

Calbe (vs) - Zwei verfeindete Imbissbesitzer haben sich am Dienstagvormittag in Calbe (Saale) krankenhausreif geprügelt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Der Streit eskalierte demnach zwischen den beiden Männern, als einer der Betreiber sein Fahrzeug vor dem Geschäft des anderen abstellte. Dies habe zu einer heftigen verbalen Anfeindungen zwischen den beiden Rivalen geführt. Offenbar, so habe sich im Nachhinein ergeben, habe der Streit zwischen den beiden Männern bereits seit geraumer Zeit bestanden.

Während des Konflikts steuerte anscheinend einer der Männer (46) auf das Fahrzeug des anderen mit einem Messer zu, um den Reifen des Wagens zu zerstechen. Daraufhin habe der andere Mann (33) ebenfalls ein Messer gezückt und soll seinen Gegner schwer an der Hand verletzt haben. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Männer und bittet Zeugen darum, sich zu dem Vorfall bei den Beamten im Polizeirevier Salzlandkreis zu melden. Die vorläufigen Vorwürfe lauteten auf Sachbeschädigung und gefährliche Körperverletzung.