Wieder Diebstahl von Katalysator in Schönebeck

In der letzten Zeit war es eigentlich ruhig im die Kat-Diebe im Salzlandkreis geworden. Nun ereignete sich in Schönebeck ein neuer Fall.

Schönebeck (vs) - In den frühen Morgenstunden des 5. Januars entwendeten unbekannte Täter in Schönebeck den Katalysator eines geparkten Fahrzeuges. Der Diebstahl ereignete sich gegen 4.45 Uhr in der Karl-Jänecke-Straße.

Ein Anwohner konnte das Geschehen von seinem Fenster aus zufällig beobachten. Als er die Personen fragte, was zu dieser Zeit dort zu tun hatten, beendeten diese ihre Handlungen und verließen die Örtlichkeit mit einem silbergrauen VW in Richtung der Otto-Kohle-Straße. Vom Kennzeichen konnte nur das vordere Fragment „SLK-…“ erkannt werden.

Bei Überprüfung des angegriffenen Fahrzeuges konnte festgestellt werden, dass der Katalysator vollständig abgetrennt und entwendet wurde. Die beiden Täter wurden durch den Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, schlank, einer groß, der andere deutlich kleiner, beide mit Mütze.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03471-3790 entgegen.