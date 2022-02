Zwei Einbrüche rund um Schönebeck der Polizei gemeldet

Schönebeck/Biere (vs) - Am späten Mittwochabend, 9. Februar, versuchten unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Calbesche Straße in Schönebeck einzubrechen. Sie hatten bereits das Gitter am Fenster des Lieferanteneingangs entfernt und anschließend das Fenster aufgehebelt.

Durch das Öffnen des Fensters wurde die Alarmanlage ausgelöst und die Täter entfernten sich offenbar vom Tatort. Nach ersten Erkenntnissen und Besichtigung des Tatorts wurde nichts entwendet, so die Polizei.

Der zweite Einbruch ereignete sich nur Stunden später in Biere. Am Donnerstagmorgen, 10. Februar, wurde in das Bürogebäude einer Agrarfirma eingebrochen. Die Täter versuchten das Fenster zum Büro aufzuhebeln, als dies nicht gelang wurde es offenbar eingeschlagen.

Anschließend wurde das Büro durchsucht und etwas Bargeld entwendet. Der Alarm wurde gegen 1.02 Uhr ausgelöst. Beim Eintreffen des Verantwortlichen waren die Täter nicht mehr am Tatort. Eine Anzeige wurde aufgenommen, die Ermittlungen dauern an.