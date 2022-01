Zwei Kat-Diebstähle im Salzlandkreis in nur einer Nacht

Salzlandkreis (vs) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht vom Dienstag zu Mittwoch, 5. Januar, von einem in der Willi-Sonnenberg-Straße in Schönebeck abgestellten VW Polo und von einem in der Rudolf-Breitscheid-Straße abgestellten Mercedes zwei Katalysatoren entwendet.

Weitere Schäden wurden beim Diebstahl nicht verursacht, so heißt es in einer Pressemitteilung der Beamten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu Tätern, Tathergang oder Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter der 03471-3790 entgegen.