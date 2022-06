mann lebensbedrohlich verletzt Schwer verletzter 34-Jähriger nach Angriff in Leipzig im Krankenhaus verstorben

In Leipzig haben zwei unbekannte Männer am Mittwochabend einen 34-Jährigen unvermittelt angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilt, erlag der Mann im Krankenhaus nun seinen Verletzungen.