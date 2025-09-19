Durch eine Öffentlichkeitsfahndung ist es der Polizei Halle gelungen, einen unbekannten Mann zu ermitteln, dem schwerer Raub vorgeworfen wird.

Nach schwerem Raub in Halle: Polizei kann Täter ermitteln

Nach schwerem Raub in Halle: Die Polizei suchte mit Fotos nach dem unbekannten Täter. Jetzt wurde er gefunden.

Halle (Saale). – Bereits am 2. März 2024 ist es in Halle zu einem schweren Raub gekommen, wie die Polizei mitteilt. Die zwei Opfer konnten mit ihrem Handy noch Fotos vom Täter machen.

Dank einer Öffentlichkeitsfahndung ist es der Polizei gelungen, den mutmaßlichen Täter zu ermitteln.

Die Suche der Polizei wurde eingestellt.