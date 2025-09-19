Im Stadtgebiet Schwerer Raub in Halle! Opfer können Fotos machen: Wer kennt diesen Mann? (Bilder im Text)
Die Polizei in Halle ist auf der Suche nach einem unbekannten Mann. Ihm wird vorgeworfen, bereits im März 2024 einen schweren Raub begangen zu haben.
Aktualisiert: 19.09.2025, 09:40
Halle (Saale). – Bereits am 2. März 2024 ist es in Halle zu einem schweren Raub gekommen, wie die Polizei mitteilt. Jetzt wird mit Fotos nach dem unbekannten Täter gesucht.
Die zwei Opfer konnten mit ihrem Handy noch Fotos vom Täter machen. Das Amtsgericht Halle ordnete auf der Suche nach dem Mann die Veröffentlichung der Bilder an.
Foto: Polizeirevier Halle
Foto: Polizeirevier Halle
Die Polizei sucht jetzt nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Täters machen können. Diese werden gebeten, sich unter 0345/224-2000 bei der Polizei in Halle zu melden.