Seeburg.- Bei einem heftigen Unfall sind am Donnerstagabend zwei Menschen in der Schlossstraße in Seeburg schwer verletzt worden, wie die Polizei meldet.