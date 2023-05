Die Polizei in Dessau bitte um Hilfe bei der Suche nach dem vermissten Hans-Jürgen G.

Dessau-Rosslau/MZ - Die Polizei in Dessau-Roßlau sucht nach dem am Mittwoch verschwundenen Hans-Jürgen G. aus Dessau-Roßlau.

Der 78-Jährige hatte am 24. Mai um 10 Uhr sein Wohnumfeld in der Straße „Am Dreieck“ verlassen und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Aktuell liegen laut Polizei Hinweise vor, dass sich G. im Raum Bitterfeld-Wolfen aufhalten könnte.

Wer hat Hans-Jürgen G. aus Dessau gesehen? (Bild Foto: Polizei)

G. ist 1,70 Meter groß, hat grau-weiße Haare, ist schlank und trägt eine Jogginghose, eine blaue Jacke und eine blaue Mütze.

Auch eine Suche mit einem Polizeihubschrauber brachte bislang keinen Erfolg.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/2503-0 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de gerichtet werden.