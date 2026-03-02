Seit Juni 2025 vermisst Senior aus Ballenstedt verschwunden: Wer hat Michael Kurt S. gesehen? (Foto im Text)
Seit Juni 2025 wird Michael Kurt S. aus Ballenstedt vermisst. Die Polizei sucht intensiv nach dem 68-Jährigen. Bisher führten alle Maßnahmen jedoch nicht zu seinem Auffinden, weshalb die Polizei nun die Öffentlichkeit um Hilfe bittet.
Ballenstedt. – Bereits seit dem 1. Juni 2025 wird Michael Kurt S. aus Ballenstedt vermisst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich der 68-Jährige bis November 2025 in der Allee in Ballenstedt auf.
Seit Bekanntwerden seines Verschwindens sucht die Polizei intensiv nach ihm. Bisher führten jedoch alle Maßnahmen nicht zum Auffinden des 68-Jährigen.
Michael Kurt S. wird wie folgt beschrieben:
- 1,78 Meter groß
- schlanke Statur
- kurzes, graues Haar
Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Person nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter 03941/674293 entgegen.