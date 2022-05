Seniorin verliert in Leipzig Kontrolle über Mercedes und kracht in Tankstelle

Am Montagvormittag kam es in Leipzig zu einem Unfall, verursacht durch eine Seniorin. Die 80-Jährige Dame verlor die Kontrolle über ihren Pkw - zum Nachteil einer nahegelgenen Tankstelle.

Leipzig/DUR - Am Montag, 16. Mai, befuhr eine 80-jährige Seniorin mit ihrem Mercedes die Virchowstraße in Leipzig in nördliche Richtung. An der Kreuzung zur Max-Liebermann-Straße wollte die Fahrerin die Fahrspur wechseln. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schlitterte auf das Gelände eines gegenüberliegenden Getränkemarktes.

80-Jährige fährt Mercedes gegen Zapfsäule

Dort geriet die 80-Jährige auf eine Schotterfläche und kollidierte schließlich mit einem hohen Bordstein. Während des Vorgangs verzog sie dann ihr Fahrzeug nach links, sodass ihr Auto in Richtung der danebengelegenen Tankstelle steuerte. An einer Zapfsäulenanlage kam sie letztendlich zum Stehen.

Die Frau trug im Rahmen des Unfalls schwere Verletzungen davon und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand am Pkw und an der Tankstelle Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.