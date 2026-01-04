Am Sonntagmorgen haben Polizei und Feuerwehr nach einer vermissten Seniorin aus Braunschwende gesucht. Obwohl sie durch die Einsatzkräfte gefunden werden konnte, starb die Frau wenig später.

Braunschwende. – Am Sonntag ist eine vermisste Seniorin aus Braunschwende (Ortsteil von Mansfeld) gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, verstarb die unterkühlte Frau wenig später im Krankenhaus.

Demnach hatte die gesundheitlich eingeschränkte Frau vermutlich schon in der Nacht ihre Wohnung verlassen. Bei einer Suchaktion der Polizei und Feuerwehr am Sonntagmorgen konnte die Frau am Vormittag auf einem Grundstück gefunden werden.

Die unterkühlte Frau wurde von Einsatzkräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie wenig später.