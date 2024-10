In Merseburg ist eine 17 Jahre alte Jugendliche in einer Straßenbahn sexuell belästigt worden.

Mann will junge Frau in Straßenbahn küssen: 47-Jähriger angezeigt

Belästigung in Merseburg

In einer Straßenbahn in Merseburg ist es zu einer sexuellen Belästigung gekommen.

Merseburg. - Am Montagnachmittag ist in einer Straßenbahn in Merseburg eine junge Frau sexuell belästigt worden.

Laut Polizei wollte ein 47 Jahre alter Mann eine 17 Jahre alte Jugendliche küssen.

Sie habe den ungewollten Kuss durch einen Stoß gegen die Schultern des Mannes abwehren können. Die junge Frau rief die Polizei und zeigte den Mann an, heißt es.