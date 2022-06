Unbekannte stehlen Speiseöl aus Garage am A9-Rasthof Köckern

Die steigenden Lebensmittelpreise haben auch bislang unbekannte Folgen: An einem Rasthof an der A9 haben Diebe jetzt gelagertes Speiseöl gestohlen. Die Autobahnpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Köckern/MZ - Die steigenden Lebensmittelpreise haben auch bislang unbekannte Folgen: In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in eine Garage in einem Hinterhof der A-9-Raststätte Köckern-West eingedrungen und haben neben einer größeren Menge an Reinigungsmitteln auch dort gelagertes Speiseöl gestohlen.

Eine Schadenssumme wurde nicht genannt. Die Tat wurde am Montagabend gegen 22.35 Uhr bemerkt. Die Diebe flüchteten nach Angaben vom Zentralen Verkehrs- und Unfalldienst in Dessau in einem grauen Kombi in Richtung München. Die Ermittlungen dauern an.