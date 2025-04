Ein Lkw ist bei einem Unfall auf der A9 zwischen Coswig und Köselitz in die Leitplanke gekracht. Die Fahrtrichtung München ist voll gesperrt.

Vorsicht, Unfall auf A9 zwischen Coswig und Köselitz! Lkw kracht in Mittelleitplanke

Köselitz.- Ein Lkw ist am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 9 zwischen Coswig und Köselitz verunglückt, wie die Polizei meldet.

Demnach hat es gegen 4.20 Uhr auf der A9 von Halle kommend in Richtung Berlin gekracht. Der Unfall erstrecke sich auf beide Fahrtrichtungen im Baustellenbereich, da der Laster in die Mittelleitplanke krachte, heißt es. Trümmerteile des Brummis sollen sich auf der Fahrbahn in Richtung Berlin ausgebreitet haben.

Es ist eine Vollsperrung Richtung München eingerichtet. Es staut sich an der Unfallstelle.