Der Hauptbahnhof in Halle ist am Donnerstag nach einer Drohung teilweise gesperrt worden. Es gab massive Einschränkungen im Zug- und Straßenbahnverkehr.

Teils schwer bewaffnete Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstag Zugänge zum Hauptbahnhof in Halle (Saale).

Halle (Saale) - Am Hauptbahnhof in Halle hat es am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Hintergrund war nach Angaben der Polizei der Eingang eines Drohschreibens.

Daraufhin wurde der Zugverkehr an mehreren Gleisen des Bahnhofs teilweise eingestellt. Der Fernverkehr wurde aber weitestgehend aufrecht erhalten. Die Zugänge zum Hauptbahnhof wurden von teils schwer bewaffneten Bereitschaftspolizisten gesichert und kontrolliert.

Gegen 11 Uhr wurde die Sperrung allmählich wieder aufgehoben, der Haupteingang wieder freigegeben.

Der #Hauptbahnhof in #Halle ist über den Haupteingang wieder zugänglich und der Zugverkehr ist freigegeben. — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) June 9, 2022

Erst gegen 11 Uhr wurde am Donnerstag die Sperrung des Hauptbahnhofes in Halle schrittweise aufgehoben. (Foto: D. Skrzypczak)

Bis dahin war der Zugang für Reisende lange Zeit nur über die Treppen der Unterführung an der Straßenbahnhaltestelle Genscher-Platz möglich. Lediglich über die Gleise 2, 3, 4 und 5 konnten Reisende ins Bahnhofsinnere gelangen, twitterte die Polizei gegen 9.45 Uhr.

Wir arbeiten mit Hochdruck daran die gefährdeten Bereiche abzusuchen, um möglichst schnell den #Hauptbahnhof und den Zugverkehr wieder freigeben zu können. #Halle — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) June 9, 2022

Zugang bekam nur, wer einen gültigem Fahrschein vorweisen konnte. Reisende, die den Bahnhof betreten wollten, mussten sich einer Taschenkontrolle unterziehen. Ankommende Fahrgäste konnten das Bahnhofsgebäude am Haupteingang verlassen. Die Polizei hatte Spürhunde im Einsatz. Zunächst war unklar, ob es eine Bombendrohung gab.

Die Polizei hatte die Zugänge am Hautbahnhof in Halle gesperrt, die Reisenden warten teilweise sehr lange auf die Aufhebung der Sperrung. (Foto: Benjamin Telm)

Wie die Polizei in Halle per Twitter mitteilte, wurde der Zugbetrieb auf den Gleisen 1, 6, 7, 8, 9 eingestellt. Die Gleise 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 und 13 werden weiterhin angefahren.

Die Gleise, die auch angefahren werden, sind auch für Reisende erreichbar, die mit dem Zug fahren wollen. Nicht nur für Aussteigende. #Hauptbahnhof #Halle — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) June 9, 2022

Es wurde darum gebeten, das Gebiet rund um den Bahnhof nicht anzufahren, weil es wegen der Sperrungen erhebliche Beeinträchtigungen des Verkehrs gebe. Rund um das Bahnhofsgebäude warteten währenddessen gestrandete Reisende auf die Öffnung des Hauptbahnhofs, die gegen 11 Uhr erfolgte.