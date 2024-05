Zu einem schweren Unfall mit einem Motorrad ist es in der Merseburger Straße in Halle gekommen. Dort kam es zu einer Sperrung.

Ein Motorrad hat sich in der Merseburger Straße in Halle überschlagen. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Halle (Saale)/DUR. - Zu einem schweren Unfall ist es am späten Sonntagnachmittag in der Merseburger Straße in Halle gekommen, so die Polizei auf Nachfrage.

Demnach war ein Motorradfahrer zunächst in Richtung Merseburg unterwegs, als plötzlich sein Vorderrad blockierte. Der Mann überschlug sich mit der Maschine und erlitt bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Der 23 Jahre alte Mann kam ins Krankenhaus. Es kam zu einer zeitweisen Sperrung der Straße in Richtung Merseburg.