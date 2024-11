Bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Bad Dürrenberg (Saalekreis) haben Diebe große Mengen Zigaretten geklaut.

Tankstelle in Bad Dürrenberg bestohlen: Einbrecher klauen im großen Stil Zigaretten

Die Polizei wurde zu einem Einsatz an eine Tankstelle in Bad Dürrenberg gerufen.

Bad Dürrenberg. - Zu einem besonders schweren Diebstahl ist es am frühen Montagmorgen an einer Tankstelle in Bad Dürrenberg im Saalekreis gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach brachen die Täter gegen 3 Uhr in die Tankstelle ein. Dabei hatten die Einbrecher es offenbar auf den Tabak im Verkaufsraum abgesehen. Sie klauten Zigaretten im großen Stil.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.