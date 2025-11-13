Durch einen geplatzten Reifen ist ein Sattelanhänger auf der A14 nahe Ilberstedt in Brand geraten. Durch die Löscharbeiten war die Autobahn kurzzeitig gesperrt.

Ein Sattelanhänger ist auf der A14 nahe Ilberstedt in Brand geraten.

Ilberstedt. – In der Nacht zu Donnerstag ist auf der A14 nahe Ilberstedt ein Sattelanhänger in Brand geraten, teilt die Polizei mit.

Demnach platzte ein Reifen des Aufliegers kurz hinter dem Autobahnkreuz Bernburg und fing dadurch Feuer. Der 55-jährige Fahrer des Lkw habe dies bemerkt und das Fahrzeug auf den Standstreifen gefahren. Der Mann habe sich unverletzt in Sicherheit bringen können.

Anhänger eines Lkw gerät auf der A14 in Brand

Das Feuer griff anschließend auch auf den Radkasten des Anhängers über, konnte aber von der Feuerwehr kurze Zeit später gelöscht werden, bevor es sich auf den gesamten Auflieger ausbreiten konnte, so die Polizei weiter zu dem Brand.

Der Sachschaden am Sattelanhänger beläuft sich auf eine niedrige fünfstellige Summe. Teile der geladenen Drogerieartikel wurden bei dem Feuer ebenfalls beschädigt.

Wegen des Feuerwehreinsatzes war die A14 in Richtung Schwerin für circa eine Stunde gesperrt. Der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Magdeburg hingegen war bis in die Morgenstunden hinein gesperrt. Der Verkehr von Halle Richtung Magdeburg wurde bis ungefähr 8.30 Uhr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt.