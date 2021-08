Altkleidercontainer brennt in Staßfurt ab - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Staßfurt (vs) - Am Sonntagabend, 29. August, gegen 20.06 Uhr, wurde der Brand eines Altkleidercontainers in der Staßfurter Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr das Feuer bereits gelöscht, so ein Pressesprecher der Polizei des Salzlandes.

Der Inhalt des Containers wurde dabei beschädigt. Ein Schadensausmaß kann nicht beziffert werden. Ein vorsätzliches Inbrandsetzen kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf den möglichen Täter liegen derzeit nicht vor.