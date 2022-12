Ein Rettungswagen ist offenbar in Aschersleben im Salzland verunglückt, als er gerade im Einsatz war.

Ein Rettungswagen im Einsatz ist mit einem 81 Jahre alten BMW-Fahrer in Aschersleben im Salzland zusammengeprallt. Symbolbild:

Aschersleben (vs) - Ein Rettungswagen im Einsatz ist offenbar in Aschersleben im Salzland verunglückt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach kam es am Sonnabendvormittagan an der Kreuzung Hellgraben und Froser Straße zum Zusammenstoß zwischen dem Rettungswagen und einem BMW. Anscheinend befuhr der Rettungswagen die Froser Straße aus Richtung Kreisverkehr Magdeburger Straße stadtauswärts und soll in die Straße zum Hellgraben gefahren sein. Ein 81 Jahre alter Mann soll den Rettungswagen nicht wahrgenommen haben und deshalb mit ihm kollidiert sein.

Es entstand ein Sachschaden. Personen wurden den Angaben der Polizei zufolge nicht verletzt.