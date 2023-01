Mehrere Drogen-Razzien brachten am Donnerstag kiloweise Betäubungsmittel und Waffen, darunter eine Pistole, Messer und Schlagringe ans Licht.

Aufgeflogen: Razzia der Polizei bringt Unmengen an Drogen und Waffen ans Licht

In Aschersleben war eine Drogen-Razzia besonders erfolgreich. Die Polizei fand bei den Durchsuchungen bei zwei Frauen auch Messer und Schlagringe. Foto:

Aschersleben/Jerichower Land (vs) - Gleich mehrere Durchsuchungen von Objekten in Aschersleben und dem Jerichower Land am Donnerstag sind mit einem Coup der Polizisten zu Ende gegangen. Dies geht aus den Mitteilungen mehrer Polizeireviere hervor.

Demnach gab es allein zwei Drogen-Razzien offenbar in Aschersleben im Salzland. Dabei soll sich der Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln in größerem Umfang erhärtet haben. Laut Polizeiangaben wurden verschiedene Betäubungsmittel (Amphetamin, Crystal, Marihuana, Haschisch, Kokain und Tabletten), 27.140 unverzollte Zigaretten mehrere Feinwaagen, diverses Verpackungsmaterial, verschiedene Konsumutensilien, Bargeld in szenetypischer Stückelung, Schlagringe und Messer gefunden und beschlagnahmt.

27.000 unverzollte Zigaretten kamen bei einer Drogen-Razzia in Aschersleben zu Tage. Foto: Polizei

Die beiden Beschuldigten, zwei Frauen im Alter von 39 Jahren, wurden vorläufig festgenommen, heißt es. Durch die Staatsanwaltschaft sei außerdem Haftbefehl beantragt worden.

Polizei entdeckt kiloweise Crystal und Amphetamin

Ähnlich gestaltete sich die Ausbeute der Polizisten bei fünf Verdächtigen und elf Hausdurchsuchungen im Jerichower Land, die am Donnerstagabend durchgeführt wurden, wie die Beamten berichten. Monatelange Ermittlungen brachten die Polizei schließlich auf die Fährte der Beschuldigten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem 9 Kg Amphetamine, 2 Kg Crystal, 850 g Kokain, 590 g Marihuana, 210 g Psilocybinhaltige Pilze, 4000 Euro als Bargeld und eine Handfeuerwaffe samt Munition sichergestellt. Die Tatverdächtigen konnten vorläufig festgenommen werden.