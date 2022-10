Atzendorf/Biere/Borne (vs) - Drei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag, 6. Oktober 2022, auf der L 71 zwischen Atzendorf und dem L 69-Abzweig nach Biere und Borne schwer verletzt. Nach Polizeiangaben gab es einen Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die Verletzten mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 58-jähriger Magdeburger mit seinem Peugeot auf der L 71 zwischen Atzendorf und dem Abzweig zur L 69 in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Fahrschulauto zusammen. Beide Fahrzeuge schleuderten über die Fahrbahn und kamen auf dem angrenzenden Feld zum Liegen. Weshalb der 58-Jährige unvermittelt in den Gegenverkehr kam, ist laut Polizei bislang noch unklar.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Die 32-jährige Fahrschülerin und ihr 54-jähriger Fahrlehrer kamen leicht verletzt mit dem Rettungswagen ebenfalls ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste der Streckenabschnitt zwischen Atzendorf und der L 69 gesperrt werden.

Die Strecke blieb im Unfallbereich laut Polizei bis gegen 18 Uhr voll gesperrt.