Auf "Corona-Spaziergang" in Aschersleben: Mann trägt Hakenkreuz-T-Shirt - 1,49 Promille im Blut

In Aschersleben hat ein Mann auf einem "Spaziergang", der sich gegen die Corona-Regeln richtete, ein T-Shirt mit einem Hakenkreuz getragen.

Auf einer derartigen Demo gegen Corona-Maßnahmen in Aschersleben kam es zu dem Hakenkreuz-Vorfall.

Aschersleben (vs) - Im Rahmen der Versammlung am 24. Januar in Aschersleben stellten die eingesetzten Beamten unter den etwa 600 Teilnehmern einen 51-Jährigen Mann fest, auf dessen T-Shirt ein Hakenkreuz abgebildet war. Als die Beamten die Identität des Mannes feststellen wollten, äußerte er sein gesamtes Gedankengut aus der Reichsbürgerszene und wollte sich nicht ausweisen.

Im Rahmen der darauffolgenden Identitätsfeststellung wurde der Mann durchsucht, heißt es von Seiten der Polizei in einer Pressemitteilung. Dabei konnte ein Schlagring festgestellt werden. Da seine Identität vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, begleiteten die Beamten den Ascherslebener an seine Wohnadresse, wo er seinen Personalausweis vorzeigen konnte.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,49. Der Schlagring, als auch das getragene T-Shirt mit Hakenkreuz wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.