Die Autobahn A14 ist in der Fahrtrichtung Magdeburg zwischen Plötzkau und dem Autobahndreieck Bernburg teilweise gesperrt. Es könnte zu Verkehrsbehinderungen kommen.

A14/Plötzkau (vs) - Zu einer Teilsperrung kommt es derzeit auf der Autobahn A14 in Richtung Magdeburg. Dies geht aus einer Mitteilung der Autobahn GmbH des Bundes hervor.

Demnach sollen bis einschließlich Mittwoch, 16. August, zwischen der Anschlussstelle Plötzkau und dem Autobahndreieck Bernburg der Stand- und Laststreifen aufgrund von Reparaturarbeiten gesperrt sein.

Der Verkehr werde einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt, heißt es. Autofahrer müssen sich also zwei Tage lang auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Es besteht eine erhöhte Staugefahr an der betreffenden Stelle.