B81 im Salzlandkreis: 80 km/h zu schnell - 1400 Euro Strafe

Egeln (vs) - Im Bereich der A36, B180 und B81 gerieten am Vormittag des 7. Februars zwischen 8 und 11 Uhr drei Geschwindigkeitssünder in das Objektiv des mobilen Geschwindigkeits-überwachungsfahrzeuges der Autobahnpolizei.

Ein 25-jähriger Fahrer aus dem Salzlandkreis wurde mit seinem Audi zwischen Egeln und Langenweddingen in Fahrtrichtung Magdeburg, bei erlaubten 100 km/h mit einer Geschwindigkeit von 180 km/h gemessen.

Mit einer Überschreitung von 80 km/h hat er nun eine Geldbuße von 1400 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg zu erwarten, so die Polizei in einer Pressemitteilung.