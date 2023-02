In Egeln im Salzlandkreis ist es zu einem schweren Raub gekommen, so die Polizei.

Egeln (vs) - In den frühen Morgenstunden des 18. Februar 2023 ereignete sich ein schwerer Raub zum Nachteil einer Einzelhandelsfiliale in Egeln, Am Busbahnhof.

Nach bisherigem Ermittlungsstand forderte ein bislang unbekannter Täter eine 38- sowie eine 62-jährige Mitarbeiterin gegen 5.30 Uhr beim Betreten des Gebäudes zur Öffnung des Tresors auf. Seine Forderung untermauerte der Täter durch Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes. Die beiden geschädigten Frauen öffneten daraufhin den Tresor, aus welchem der Täter eine zurzeit unbekannte Summe Bargeld entnahm. Im Anschluss flüchtete der Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Die 38-Jährige erlitt aufgrund der Bedrohungssituation einen Schock. Die Ermittlungen dauern an.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- circa 190 Zentimeter groß

- schlank

- dunkle Jacke

- maskiert

Personen, die Angaben zur Tat und/ oder dem Täter geben können, werden gebeten, diese der Polizei unter der Telefonnummer 03471/379-0 (oder in jeder anderen Polizeidienststelle) mitzuteilen. Da sich die Tat sehr früh am Tag ereignet hat, wird insbesondere gefragt, wer verdächtige Personen- und/oder Fahrzeugbewegungen beobachtet oder sonstige Beobachtungen gemacht hat?