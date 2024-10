In Staßfurt hat es in der ehemaligen Berufsschule gebrannt. Zeugen hatten zuvor Kinder beim Verlassen des Gebäudes beobachtet.

Haben Kinder das Feuer in der ehemaligen Berufsschule gelegt?

Brand in Staßfurt

Staßfurt. - Am Dienstagnachmittag hat gegen 17.07 Uhr die ehemalige Berufsschule in der Löderburger Straße in Staßfurt gebrannt.

Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Laut Polizei wurden drei Brandausbruchsstellen gefunden. Zeugenaussagen zufolge hatten vier Kinder kurz nach Brandausbruch den Brandort durch eine Hintertür verlassen, heißt es.

Die Personalien der Kinder seien ermittelt worden. Die Feuerwehr sei mit zwei Fahrzeugen und neun Kameraden vor Ort gewesen. Der entstandene Schaden wurde laut Polizei bisher nicht beziffert, ein Eigentümer müsse noch ermittelt werden.