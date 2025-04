Fenster und Türen schließen Entwarnung für Innenstadt von Bernburg: Brand am Zementwerk - Giftige Rauchwolke

Eine Lagerhalle am Zementwerk Bernburg steht in Flammen. Es hat sich eine große Rauchwolke gebildet, die in Richtung Köthen zieht. Katastrophenwarndienste schlagen Alarm für die Bevölkerung. So ist die aktuelle Lage rund um die Warnung und die Wolke.