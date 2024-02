Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Egeln hat ein Imbisswagen gebrannt. Die Hintergründe des Feuers sind bisher noch unklar.

Parkplatz am Edeka: Feuer in Imbisswagen - Fremdenfeindliches Motiv oder Konkurrenzneid?

Brand in Egeln

Auf dem Parkplatz dieses Edeka-Marktes in Egeln hat ein Imbisswagen gebrannt.

Egeln/vs. - Am Donnerstag wurde der Einbruch in einen Imbisswagen auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Egeln gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei wurde Brandgeruch bemerkt.

Die Beamten stellten außerdem fest, dass Unbekannte den Imbisswagen, der am Freitag eröffnet werden sollte, aufgebrochen und im Inneren Feuer gelegt hatten.

Wie die Polizei mitteilt, könne derzeit ein fremdenfeindliches Motiv nicht ausgeschlossen werden. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, dass Konkurrenzunternehmen dahinterstecken.