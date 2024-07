Bei einem Feuer in Wolmirsleben im Salzlandkreis sind schätzungsweise 4.500 Tonnen Stroh in Flammen aufgegangen. Mehrere Feuerwehren waren bei dem Brand im Einsatz.

Wolmirsleben/DUR. - Am Donnerstag ist es in den frühen Morgenstunden in Wolmirsleben zu einem Brand gekommen. Strohdiemen auf dem Gelände einer Firma in der Straße "Am Pfingstberg" standen in Flammen.

Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung waren laut Polizei zum Einsatz gekommen. Die Strohdiemen hatten schätzungsweise eine Länge von 200 Metern, eine Breite von 50 Metern und eine Höhe von 10 Metern, heißt es.

Rund 4.500 Tonnen Stroh seien betroffen gewesen. Der geschätzte Schaden liege im höheren sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet und dauern an, so die Polizei.