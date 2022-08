Diebe auf Baustellen im Salzlandkreis auf Beutezug

Werkzeug, Diesel, Zäune, Anbauteile für Bagger - Diebe nehmen alles mit, was sie auf und an Baustellen in die Finger kriegen. Ob Schneidlingen, Schönebeck, Staßfurt, Egeln, Üllnitz - fast kein Ort wurde ausgelassen.

Baustellen sind in den Fokus von Dieben gerückt. In den Altkreisen Schönebeck und Staßfurt reihen sich die Polizeimeldungen aneinander von Einbrüchen und Diebstahl.

Schneidlingen/Schackenthal (vs) - Am frühen Mittwochmorgen ist von unbekannten Tätern ein Kleintransporter in der Magdeburger Straße aufgebrochen worden, teilt die Polizei mit. Die Täter hatten die rechte Seitentür geöffnet und aus dem Fahrzeug diverse Werkzeuge der Marke Hilti entwendet. Zeugen hatten gegen 00.18 Uhr den Einbruch bemerkt und drei Personen gesehen, die sich vom Fahrzeug weg, hin zu einem dunklen Transporter bewegten und damit in Richtung Egeln davonfuhren, berichteten sie der Polizei.