Dreister Diebstahl: Nicht nur die Kennzeichen weg, sondern das ganze Auto gleich mit geklaut

Staßfurt (vs) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag, 4. November, einen roten Ford in Staßfurt entwendet, welcher am Fahrbahnrand in der Salzhofstraße abgestellt war.

Am Fahrzeug befanden sich die amtlichen Kennzeichen SFT-NH 12.

Eine Anzeige wurde aufgenommen und erste Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.